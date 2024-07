Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in Mehrfamilienhaus in der Tobias-Hoppe-Straße ein. Die Tatzeit kann ersten Erkenntnissen zufolge auf den Zeitraum von Donnerstag, 04.07.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 05.07.2024, 05:50 Uhr, eingegrenzt werden. Die Täter durchsuchten im Objekt mehrere Räumlichkeiten und entwendeten u.a. auch ein Fahrrad. Es entstand außerdem Sachschaden von über tausend Euro am und im Objekt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gera (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0173105/2024 entgegen. (PZ).

