Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Verkehrsunfall-Zeugen gesucht++

Bremervörde (ots)

Bremervörde. Am Freitag kam es zur Mittagszeit im Bereich Alte Straße/Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer SUV schädigt einen an der Lichtzeichenanlage wartenden PKW im Vorbeifahren und setzt im Anschluss seine Fahrt unbeirrt fort. Der flüchtende PKW ist im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Bremervörde unter der Rufnummer 04761-7498115.

Bremervörde. Am späten Freitagnachmittag kam es im Bereich Am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter Fahrerin und einem Pedelec Fahrer. Der Pedelec Fahrer stürzte dabei. Nach einem kurzen Kontakt, ziehen beide ihres Weges. Später stellt der Pedelec Fahrer eine Verletzung fest und zeigt den Unfall an. Wer hat dazu etwas beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Bremervörde unter der Rufnummer 04761-7498115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell