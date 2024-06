Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Innenstadt - Achtung Taschendiebe unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine 61-jährige Frau ist am Freitag (14. Juni) beim Einkaufen Opfer eines Taschendiebs geworden. Als die Frau zwischen 12.30 und 12.45 Uhr das Einkaufszentrum am Fackelrondell betrat, hatte sie ihren Geldbeutel noch bei sich. Wenig später an der Kasse bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies.

Am selben Tag zwischen 18:30 Uhr und 22 Uhr kam es in einem Restaurant in der Glockenstraße zu einem weiteren Diebstahl. Aus einer Handtasche, die an der Rückenlehne eines Stuhls hing, entnahmen Unbekannte die Brieftasche der 64-jährigen Geschädigten.

Schließlich kam es am 15. Juni gegen 8:15 Uhr zu einer weiteren Tat in einem Discounter in der Zollamtsstraße. Aus einer im Einkaufswagen befindlichen Handtasche entwendeten Verdächtige die Geldbörse einer 71-jährigen Frau.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Momentan ist ungeklärt, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Taten vorliegt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt. Den Taschendieben reichen schon wenige unbeobachtete Augenblicke, um an ihre Beute zu gelangen.

Die Polizei rät: Verstauen Sie Wertsachen am besten in der verschlossenen Innentasche Ihrer Kleidung. Außerdem lassen Sie bei der Suche nach Waren während des Einkaufs die Wertgegenstände unter keinen Umständen aus den Augen. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet die Internetseite www.polizei-beratung.de. |jm

