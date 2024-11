Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0695--Handtaschenräuber flüchtet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Ellenerbrokstraße Zeit: 06.11.24, 19.20 Uhr

Ein Handtaschenräuber verletzte am Mittwochabend in Osterholz eine 53 Jahre alte Frau. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 53-Jährige war auf der Ellenerbrokstraße durch einen Stichweg in Richtung Grindelwaldstraße unterwegs und trug dabei eine Handtasche. Ein unbekannter Mann näherte sich ihr dort, versuchte ihr Handy aus der Jackentasche zu entwenden und riss an ihrer Handtasche. Als die Bremerin sich wehrte, schlug der Täter mit der Faust auf sie ein und zerrte sie an ihren Haaren zu Boden. Dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht und an den Knien zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Räuber flüchtete ohne Beute, als Passanten dazukamen.

Die Polizei fragt: "Wer hat zur Tatzeit in der Ellenerbrokstraße, auf Höhe des Stichweges, verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Täter geben?" Der Räuber soll etwa 1,85 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Cap, eine gelbe, reflektierende Warnschutzjacke und eine gelbe, reflektierende Hose. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell