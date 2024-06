Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag und Sonntag (07.06. bis 09.06.2024) E-Scooter am Rotebühlplatz und an der Kriegsbergstraße gestohlen. Der 15-jährige Besitzer schloss seinen E-Scooter der Marke Segway am Freitag, gegen 16.20 Uhr, am Rotebühlplatz an. Als er gegen 17.45 Uhr zurückkam, bemerkte er den Diebstahl seines schwarzen E-Scooters im Wert von rund 670 Euro und dem Versicherungskennzeichen 168 JVO. Auf Höhe der Kriegsbergstraße 60 stellte eine 33 Jahre alte Frau ihren schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi am Samstagabend gegen 20.15 Uhr ab und verschloss ihn. Sie bemerkte den Diebstahl des E-Scooters gegen 06.15 Uhr. Der Elektroroller mit dem Versicherungskennzeichen 631 WPU hatte einen Wert von rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell