Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (07.06.2024) an der Gymnasiumstraße ein Pedelec gestohlen. Die 55-jährige Besitzerin stellte ihr Pedelec gegen 09.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 43 ab und schloss es an. Als sie gegen 19.15 Uhr zurückkehrte, war ihr Pedelec nicht mehr da. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell