Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in KiTa ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in KiTa

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in zwei Gebäude der Kindertagesstätte Lindenburg an der Elise-Averdiek-Straße eingedrungen. In einem Fall öffneten sie ein Küchenfenster, um in die Einrichtung zu gelangen. Sie durchstöberten alle Räume und fanden Bargeld. Beim "Schneckenhaus" verschafften sich die Unbekannten durch eine Kellertür den Zutritt. Auch hier suchten sie nach Beute, wurde aber nicht fündig.

