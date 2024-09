POL-PDLD: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Neuburg am Rhein (ots) - Am 31.08.2024 wurde ein Sucheinsatz am Epplesee im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr durchgeführt. Am öffentlichen Badestrand wurden zurückgelassene Badeutensilien (Männerbadehose und Handtuch)aufgefunden. Es war nicht auszuschließen, dass im Wasser oder am Uferbereich eine Person in hilfloser Lage sich befinden könnte, weshalb Suchmaßnahmen mit Booten und Wasserspürhunden und ...

mehr