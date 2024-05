Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ein Feinschmecker auf großem Beutezug

Erfurt (ots)

Am frühen Morgen des Samstags bekam ein bislang unbekannter Mann Heißhunger auf Muffins, Kindersüßigkeiten und etwas Hochprozentigem. Auf seinem Beutezug in einem Lebensmittelgeschäft im Erfurter Norden wollte der Mann seinen Heißhunger mit Süßigkeiten und Alkohol im Wert von über 220,00EUR bändigen. Jedoch hatte der Mann die Rechnung ohne den Kassierer gemacht. Durch einen blitzartigen Reflex hielt dieser die Tüte, in der sich das "Gourmet-Menü" befand, fest. Durch diese unbändige Kraft zerriss der Henkel der Einkaufstüte und das Beutegut fiel auf den Boden. Doch was macht man, wenn der äußerst ausgeklügelte Plan nicht funktioniert? Richtig, man macht etwas Unberechenbares. Der Mann täuschte seine Flucht vor, rannte aus dem Laden ehe er nur eine Minute später mit Anlauf wieder zurück in den Laden stürmte. Hier konnte selbst der äußerst agile Kassierer nicht rechtzeitig reagieren, so dass der Mann durch den Kassenbereich tänzelte und anschließend zwei Flaschen Vodka zu fassen bekam. An eine Flucht an der Kasse vorbei wollte sich der Mann nicht nochmal probieren und nahm den kürzeren Weg durch den Hintereingang. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den unbekannten Täter ein. (CS)

