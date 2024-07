LPI-NDH: Unbekannte besprühen Eisenbahnbrücke

Beuren (ots) - Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte einen abgestellten VW Crafter der in der Halle-Kasseler-Straße abgestellt war. In der Tatzeit zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 18.45 Uhr, zerkratzten der oder die Täter eine Fahrzeugseite. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: 0187239 ...

