POL-MFR: (689) 60-jährige Martina R. aus Zirndorf vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots) - Am Donnerstag (27.06.2024) entwendeten Unbekannte im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 10:30 Uhr ein Auto in der Erlanger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Fahrer eines weißen Mitsubishi Space Star (amtl. Kennzeichen ER-AA 33) parkte sein Fahrzeug gegen 03:30 Uhr Uhr ordnungsgemäß in der Henkestraße/Ecke Hartmannstraße. Rund sieben Stunden später stellte er den Diebstahl fest. Das ...

mehr