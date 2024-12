Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mehrere Verkehrsunfälle, zwei Einbrüche und eine Drogenfahrt

Heilbronn (ots)

Wertheim: Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Montag verletzte sich eine Fahrzeugführerin nachdem sie alleinbeteiligt einen Unfall verursachte. Gegen 15.30 Uhr befuhr die 49-Jährige mit ihrem Toyota die Kreisstraße 2829 von Dörlesberg in Richtung Sachsenhausen und kam vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab, fuhr circa 100 Meter über ein Feld und kam letztendlich beim Überqueren eines Grabens zum Stehen. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Toyota Yaris aus, wobei die Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Die 49-Jährige musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand ein Totalschaden von etwa 5.000 Euro.

Königheim: Unter Cannabiseinfluss im Straßenverkehr unterwegs Am Dienstag wurde ein Autofahrer in Königheim dabei erwischt, wie er unter Cannabiseinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Der 27-Jährige wurde gegen 17.50 Uhr auf der Schloßstraße in Richtung Gissigheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten mehrere Anzeichen einer aktuellen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Daraufhin wurde der Fiat-Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Ihm droht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der bundesweite Tatbestandskatalog sieht hier, bei einem Erstverstoß, ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Monat Fahrverbot vor.

Großrinderfeld: Verkehrsunfall zwischen Bus und Transporter 25.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Großrinderfeld. Gegen 6.50 Uhr stießen auf der Landesstraße 578 ein Linienbus und ein VW Transporter zusammen. Die Beteiligten fuhren vermutlich beide zu weit links, sodass der 47-Jährige Fahrer des Transporters mit der vorderen Stoßstange des Linienbusses kollidierte. Hierdurch zersplitterte die Scheibe auf der Fahrerseite sowie die Frontscheibe des Busses. Aufgrund einer dabei abgesplitterten Scherbe verletzte sich der 52-Jährige Busfahrer leicht.

Igersheim: Brand in einer Doppelgarage.

Am Dienstag brannte es in einer Garage in Igersheim. Gegen 10.45 Uhr wurde, vermutlich durch einen technischen Defekt, der Brandt in dem Gebäude in der Straße "Alter Graben" ausgelöst. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Igersheim gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Außerdem konnte ein Übergriff des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im Wert von circa 12.000 Euro.

Weikersheim: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? In Weikersheim wurde am Dienstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die oder der unbekannte Täter drang im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 22.11 Uhr gewaltsam in das Gebäude im Löhle ein. Es wurde durchsucht und Goldschmuck im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Wer verdächtige Wahrnehmungen im genannten Bereich gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Weikersheim: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall Am Dienstag mussten zwei Beteiligte eines Verkehrsunfalls in Weikersheim ins Krankenhaus. Gegen 8.50 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit seinem VW Passat an einem parkenden Fahrzeug in der Mozartstraße vorbei. Hier kam ihm ein 29-Jähriger mit einem Renault Kangoo entgegen und die beiden kollidieren frontal miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus. Beide Pkws waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Wertheim: Diebstahl aus Gerätelager - Wer hat etwas gesehen? Letzte Woche wurde in ein Gerätelager in Wertheim Lindelbach eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der mittleren Dorfstraße und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte zur Grünpflege im Wert von etwa 20.000 Euro. Der Einbruch fand im Zeitraum von Dienstag, den 03.12.2024, bis Dienstag, den 17.12.2024 statt. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Bad Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell