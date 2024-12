Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Geschenkediebstahl, Einbruch & Eingriff in den Straßenverkehr

Heilbronn (ots)

Öhringen: Diebstahl von Weihnachtsgeschenken - Wer hat was gesehen?

Ein nicht ganz so fröhliches Weihnachtsfest kommt vermutlich auf eine Familie aus Öhringen zu, wenn nicht ermittelt werden kann, wer mehrere Weihnachtsgeschenke aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Öhringen stahl. Der oder die Diebe verschafften sich zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Mark-Aurel-Allee und begaben sich in den Keller, wo die Geschenke aufbewahrt wurden. Die Langfinger nahmen die Geschenke an sich und verschwanden schließlich unerkannt mit dem Diebesgut. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Mark-Aurel-Allee verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Öhringen-Ohrnberg: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch brachen Unbekannte in Ohrnberg in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster des Gebäudes im Lohweg und gelangten so ins Innere der Erdgeschosswohnung. Diese wurde komplett durchsucht, bevor sich die Unbekannten Zutritt zu einer Wohnung ein Stockwerk höher verschafften. Auch diese wurde von den Einbrechern durchsucht. Ob und was entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer hat im Tatzeitraum rund um den Lohweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Mulfingen: Aus 30 wurden 80 - Verkehrsschild von Unbekannten verändert

Vor der Mulfinger Grundschule wurde am Wochenanfang ein Verkehrszeichen verändert. Zeugen bemerkten am Dienstagmittag, dass das Verkehrszeichen in der Bachgasse nicht mehr das anzeigte, was ursprünglich darauf stand. Aus der 30er-Zone hatte ein Unbekannter mit schwarzer Farbe eine 80er-Zone gemacht. Und zwar so gut, dass Verkehrsteilnehmer darauf hätten hereinfallen können. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer das Verkehrszeichen veränderte. Hinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim unter 06294 234 entgegen.

