POL-GT: Streit an den Sammelteichen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Gütersloh (TP) - Am frühen Dienstagabend (02.07.2024) wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr um 18:20 Uhr ein Brand in einer städtischen Unterkunft am Knappweg durch Bewohner gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand aus bislang unbekannter Ursache an einem Stromverteilerkasten in dem Bungalow ein Feuer. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass sich die drei ...

mehr