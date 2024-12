Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche

Heilbronn (ots)

Langenbrettach-Brettach: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat was gesehen? Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rathausstraße in Brettach ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Kellerfenster und durchsuchten anschließend das Haus. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf rund 1.000 Euro. Die Polizei Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07132 93710 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Beilstein: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Zwischen vergangenem Freitag und diese Woche Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "Im Landgraben" in Beilstein ein. Hierzu wurde das Glas eines Fensters eingeschlagen und im Inneren des Gebäudes sämtliche Zimmer durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr über eine Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Schmidbergstraße in Heilbronn. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Wer am Mittwochrund um die Schmidbergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell