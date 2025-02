POL-OF: Fahrer wurde beleidigt und geschlagen;Schulfassade mit Graffiti besprüht: Zeugensuche!; Festnahme nach Urkundendelikt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Festnahme nach Urkundendelikt - Bundesautobahn 3 / Anschlussstelle Obertshausen

(cb) Beamten der Operativen Einheit Bundesautobahn fiel am Montagmorgen, gegen 9.45 Uhr, auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg ein Fahrzeug auf, welches anschließend im Bereich der Anschlussstelle Obertshausen einer Kontrolle zugeführt wurde. Hier stellte sich heraus, dass zwei der drei Fahrzeuginsassen offensichtlich total gefälschte Identitätskarten benutzten. Die Männer im Alter von 45 und 48 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen. Hier nahmen sich Beamte des Fachkommissariats der beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen an. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden sie nach Hause entlassen. Auf die beiden kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung zu.

2. Außenspiegel abgefahren: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser den linken Außenspiegel eines weißen Vito beschädigte. Der weiße Mercedes parkte zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 9 Uhr, am Fahrbahnrand am Odenwaldring (40er Hausnummern). Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Ermittler in Offenbach.

3. Fahrer wurde beleidigt und geschlagen - Offenbach

(cb) Ein Fahrer eines Fahrunternehmens transportierte am Samstag, gegen 23.05 Uhr, einen etwa 1,80 Meter großen, kräftigen jungen Mann in der Herrmann-Steinhäuser-Straße. Schon während der Fahrt pöbelte und beleidigte der Fahrgast, der keine Haare und einen kurzen Bart hatte, den Fahrer. Als er den Wagen verließ, schlug dieser gegen die Scheibe der Fahrertür und trat mit dem Fuß gegen die Tür. Der Fahrer stieg daraufhin aus und wurde durch den Mann, welcher eine braune Jacke trug, ins Gesicht geschlagen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 069 8098-5100 um Zeugenhinweise.

4. Weitere Zeugen gesucht: Unfallflucht mit gestohlenem Opel - Dietzenbach

(lei) Ein Auto gestohlen und dann mehrere beschädigt: Unbekannte haben am Dienstagnachmittag im Kindäcker Weg zunächst einen blauen Vectra geklaut und wohl damit ein paar Straßen weiter mehrere Autos demoliert. Gegen 14.25 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete von mehreren Personen auf dem Parkdeck im Wertheimer Weg 2, die auch mit einem Auto ohne Kennzeichen unterwegs wären. Hierbei soll es sich um den zuvor entwendeten Opel gehandelt haben. Mit diesem, so die bisherigen Informationen, seien die Unbekannten beim zwischenzeitlichen Befahren des Parkdecks gegen vier dort abgestellte Autos gestoßen, an denen letztlich Sachschaden von über 7.000 Euro entstand. Der Besitzer des Opels konnte die Diebe anschließend im Kindäcker Weg kurzzeitig stellen. Hier kam es dann nach einem anfänglich verbalen Streit offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen den Unbekannten und dem 33-Jährigen, der dabei geschlagen, jedoch nicht verletzt wurde. Danach entfernten sich die Unbekannten. Die genauen Tathergänge müssen jeweils noch geklärt werden. Weitere Zeugen des Diebstahls, der Unfallflucht sowie der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

5. Schulfassade mit Graffiti besprüht: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Unbekannte hielten sich am Wochenende unbefugt auf einem Schulgelände in der Etruskerstraße (einstellige Hausnummern) auf und besprühten die Außenfassade der dortigen Aula unter anderem mit einem Hakenkreuz sowie zwei weiteren Schriftzügen. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Staatsschutzabteilung ermittelt nun unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Die Schmierereien wurden am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, entdeckt und umgehend der Polizei gemeldet. Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, war die Fassade noch unbeschädigt. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

6. Unfallfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs - Dietzenbach

(fg) Am Montagnachmittag ereignete sich in der Elisabeth-Selbert-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern ein Auffahrunfall, bei dem sich ein 37 Jahre alter Roller-Fahrer eine Schnittwunde an der rechten Wade zuzog; er kam daraufhin zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Piaggio-Lenker aus Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war. Offenbar hatte der Mann an der Kreuzung zur Velizystraße den an einer rotzeigenden Ampel wartenden VW UP übersehen, weshalb es zum Auffahren gekommen war. Der am Roller und am Wagen entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ermittlungen werden unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs geführt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

7. Sprinter setzte zurück: 29-Jähriger am Knie verletzt - Neu-Isenburg

(fg) Bereits vergangenen Dienstag (18. Februar 2025) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Gärtnerweg, weshalb die Ermittler der Unfallfluchtgruppe weiterhin nach Zeugen suchen. Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte ein Unbekannter seinen Sprinter gegen 18.30 Uhr zwischen dem Isenburg-Zentrum und dem dortigen Parkhaus rückwärts in eine Parklücke ein. Hierbei übersah er offenbar einen Passanten, der am Straßenrand stand und eine Zigarette rauchte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 29-Jährige leichte Verletzungen am Knie zuzog. Der Fahrer des Sprinters wurde, nachdem er mehrere Gegenstände eingeladen hatte, von einem unabhängigen Zeugen auf den Vorfall angesprochen. Dennoch kam der Mann seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und fuhr davon. Der Verletzte kann aufgrund einer Sehbeeinträchtigung keine Angaben zum Unfallverursacher machen. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei bittet den unabhängigen Zeugen sowie weitere Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

8. Spendendosen von Einbrechern geplündert - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Auf das Bargeld in der Kasse sowie das in den Spendendosen für Tiere hatten es Einbrecher abgesehen, welche in ein Tierfachgeschäft in der Mittelstraße (10er Hausnummern) einbrachen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 13.30 Uhr und Montag, 8.45 Uhr. Über eine eingeschlagene Scheibe gelangten die Unbekannten in das Geschäft, wo sie sich auf die Suche nach Bargeld machten. Nachdem sie die Kasse geplündert hatten, brachen sie die drei versiegelten Spendendosen auf. Insgesamt erbeuteten die Langfinger so einige hundert Euro. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

9. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus - Dreieich / Dreieichenhain

(fg) Ein Anwohner meldete am Montag, kurz vor 19 Uhr, den Einbruch in ein Wohnhaus im Odenwaldring im Bereich der 90er Hausnummern. Die kurz darauf eintreffende Streife fand Aufbruchsspuren an der Hauseingangstür und Scherben im Bereich eines Fensters vor. Wann genau die Täter in das Innere gelangt sind und ob sie etwas mitnahmen ist bisher nicht bekannt. Zwischen 14.15 und 18 Uhr brachen Unbekannte am Montag ebenfalls in ein Wohnhaus im Odenwaldring (90er Hausnummern) ein. Hierbei misslang das Eindringen durch die Eingangstür, weshalb die Täter eine der beiden Terrassentüren einschlugen. Im Innenraum wurden anschließend sämtliche Räume durchsucht und Bargeld mitgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei geht aufgrund der Tatzeit und der Nähe der beiden Tatorte davon aus, dass es sich um dieselben Einbrecher handelt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

10. Ermittlungen ergaben: Vermisster bereits verstorben - Langen

(cb) Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass der seit 8. Februar vermisste Mann aus Langen (wir berichteten mit Suchmeldung) bereits vergangene Woche verstorben ist. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm kann gelöscht werden.

11. Mann wollte Auto mit gefälschten Dokumenten ummelden - Seligenstadt

(lei) Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung muss sich ein junger Mann seit Montag strafrechtlich verantworten. Der 20-Jährige war am gestrigen Morgen in der Zulassungsstelle in der Frankfurter Straße vorstellig geworden und wollte dort ein Auto ummelden - so weit so gut. Die nötigen Dokumente, die er dort präsentierte, gaben dann jedoch Anlass zu einer genaueren Überprüfung, sodass die Polizei verständigt wurde. Die hinzugezogenen Beamten stellten dahingehend fest, dass die Zulassungsbescheinigungen (Teil 1 und 2) ganz offensichtlich verfälscht waren. Sie stammten aus einem vorherigen Einbruchdiebstahl in Mannheim und waren deswegen auch im Fahndungssystem hinterlegt. Zudem, so der Vorwurf, soll der Rodgauer für den Zulassungsprozess ein manipuliertes Kennzeichen vorgelegt haben. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die Ermittlungen gegen den heranwachsenden Tatverdächtigen dauern an.

12. Außenspiegel abgefahren und abgehauen - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(fg) Einen abgefahrenen Außenspiegel auf der Fahrerseite stellte der Eigentümer eines schwarzen Seat Ateca am Montagnachmittag, gegen 12.30 Uhr, bei der Rückkehr zu seinem Auto fest. Der Klein-Krotzenburger hatte seinen Wagen um 5.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 10 am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Außenspiegel wohl beim Vorbeifahren. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

