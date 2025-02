POL-MG: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 29. Januar, ist es einem Elektrofachmarkt in einem Mönchengladbacher Einkaufszentrum an der Hindenburgstraße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen, einen 20-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau, vorläufig fest. Nach dem Betreten des Ladens gegen 13.50 Uhr machte sich der Mann an drei Tablets zu schaffen, die in dem Geschäft ausgestellt ...

mehr