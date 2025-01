Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendiebstahl in Elektrofachmarkt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 29. Januar, ist es einem Elektrofachmarkt in einem Mönchengladbacher Einkaufszentrum an der Hindenburgstraße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen, einen 20-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau, vorläufig fest.

Nach dem Betreten des Ladens gegen 13.50 Uhr machte sich der Mann an drei Tablets zu schaffen, die in dem Geschäft ausgestellt waren. Mit einer Schere durchtrennte er die Diebstahlsicherung der Geräte. Seine Komplizin verstaute die Ware anschließend in einer mitgeführten Tasche.

Als das Duo beabsichtigte, den Fachmarkt zu verlassen, stoppte es ein aufmerksamer Ladendetektiv unmittelbar hinter dem Kassenbereich. Daraufhin beleidigten und bedrohten die beiden den Detektiv und einen weiteren Mitarbeiter, die die Polizei hinzuzogen.

Die Beamten nahmen die Beschuldigten, die über keinen festen Wohnsitz verfügen und mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind, vorläufig fest. Sie brachten sie in das Polizeigewahrsam, wo Ermittler der Kriminalpolizei übernahmen und gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mögliche Haftgründe prüften. Letztlich lagen keine vor, weshalb das Duo nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Gegen sie wird nun wegen des Ladendiebstahls sowie wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell