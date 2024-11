Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zigarettenautomat zerstört, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Die Zerstörung eines Zigarettenautomaten hat am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Laut Zeugen soll es gegen 21 Uhr zu einem lauten Knall in der Straße "Zur Leopoldfeste" gekommen sein. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten an der Örtlichkeit einen demolierten Zigarettenautomaten feststellen. Offenbar hatten Unbekannte versucht, durch die Zündung eines "Böllers" und der damit einhergehenden Explosion an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Eine Anwohnerin konnte vier Personen beobachten, die sie als männlich, etwa 14 bis 17 Jahre alt und dunkel gekleidet beschreiben konnte. Drei der Gesuchten sollen etwas kleiner gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell