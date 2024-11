POL-OG: Lahr - Seltsame Begegnung, Zeugen gesucht

Bühl (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Güterstraße zu einem Ladendiebstahl. Gegen 10:45 Uhr konnte eine Mitarbeiterin einen Mann dabei beobachten, wie er eine Flasche mit Alkohol in seine Jacke steckte und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Den Mitarbeitern gelang es nicht, den sich wehrenden Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei ...

