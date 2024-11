Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Widerstand geleistet

Bühl (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Güterstraße zu einem Ladendiebstahl. Gegen 10:45 Uhr konnte eine Mitarbeiterin einen Mann dabei beobachten, wie er eine Flasche mit Alkohol in seine Jacke steckte und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Den Mitarbeitern gelang es nicht, den sich wehrenden Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Eine Polizeistreife konnte den Flüchtenden im Rahmen einer Fahndung etwa eine Stunde später am Bahnhof in Bühl feststellen. Bei der anschließenden Festnahme widersetzte sich der aggressive, drohende und alkoholisierte 32-Jährige und verletzte hierbei einen Polizeibeamten. Nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte er überwältigt werden. Auf dem Weg zum Polizeirevier Bühl musste dem Mann eine Spuckschutzhaube angelegt werden. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

