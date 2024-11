Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, K5309 - Von der Fahrbahn abgekommen

Achern (ots)

Unachtsamkeit dürfte der Grund sein, weshalb der 23 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners am Donnerstagmorgen gegen 6:40 Uhr auf der Infrastrukturstraße (K5309) in Richtung Industriegebiet Achern von der Fahrbahn abkam. Zur Instandsetzung des dierdurch stark beschädigten Mercedes-Sprinters müssen rund 20.000 Euro aufgebracht werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Mit etwa 5.000 Euro beziffern die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch überdies den Schaden an Verkehrseinrichtungen. Der 23-Jährige blieb unversehrt.

/wo

