Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg sind nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B33 Richtung Offenburg, Höhe Zunsweier, auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zu Folge sollen sich gegen 13:45 Uhr ein Rettungswagen und ein in gleiche Richtung fahrender Mercedes, während des Überholvorgangs des Rettungswagens, gestreift haben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 zu melden. /em

