POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes am frühen Freitagmorgen, sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach zwei Tatverdächtigen und möglichen Zeugen. Gegen 0:10 Uhr soll ein stark alkoholisierter 28-Jähriger auf einer Bank des Bussteiges 4 gesessen haben, als zwei Unbekannte ihn angriffen haben sollen. Hierbei hätten sie ihn geschlagen und getreten sowie im Anschluss eine Umhängetasche und ein Brustbeutel samt Inhalt entwendet. Der Angegriffene musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Unbekannten geben können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo.

