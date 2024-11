Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Nach einem Unfall am Donnerstagabend sieht eine 23-Jährige einem Ermittlungsverfahren entgegen. Die Frau war gegen 21:15 Uhr mit ihrem PKW auf der L78a von Plittersdorf kommend in Richtung Ottersdorf unterwegs, als sie rund 200 Meter vor der Ortseinfahrt Ottersdorf nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam. Auf einer Strecke von etwa 300 Meter überfuhr sie dabei das Ortsschild und weitere Verkehrseinrichtungen und Schilder, bis sie schließlich zum Stehen kam. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von annähernd einem Promille. Die Autofahrerin, die durch den Unfall leicht verletzt wurde, musste die Beamten des Polizeireviers Rastatt im Anschluss zur Blutentnahme begleiten. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Zwischenzeitlich kümmerte sich die Feuerwehr Rastatt um die Sicherung und Räumung der Unfallstelle. Ihr Auto, an dem ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

