POL-OG: Achern - Unfall mit zwei Schwerverletzten

Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Audi-Fahrerin gegen 18:30 Uhr die Fautenbacher Straße in Richtung Stadtmitte. Zu diesem Zeitpunkt kreuzten zwei Fußgängerinnen bereits die Straße, woraufhin es offenbar zur Kollision kam. Die Beiden sollen in der Folge frontal von dem Fahrzeug erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert worden sein. Die geschädigten 67- und 68-jährigen Fußgängerinnen zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Fautenbacher Straße bis circa 20 Uhr vollständig gesperrt.

