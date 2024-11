POL-OG: Rastatt - Alkohol am Steuer

Forbach (ots) - Nach einer Sachbeschädigung an einem BMW, sind die Beamten des Polizeipostens Gernsbach auf der Suche nach Zeugen. Bereits in der Nacht vom 13. November zum 14. November schlug ein Unbekannter gegen 2 Uhr die Scheibe eines in der Brunnenstraße geparkten BMW ein. In der Folge soll der Unbekannte Buttersäure in das Fahrzeuginnere geschüttet haben, ...

