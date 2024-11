Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Rastatt (ots)

In einer Unterkunft in der Hohlohstraße kam es am Dienstagmittag nach handfesten Streitigkeiten zu einem Polizeieinsatz. Gegen 12 Uhr soll ein Bewohner offenbar aufgrund von Lärm aus der darüber liegenden Wohnung zunächst die dortige Eingangstür eingetreten haben. Im Verlauf der anschließenden Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern wurde ein 41-Jähriger mit mehreren Faustschlägen attackiert und dabei schwer verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei dem Gerangel zog sich der 31 Jahre alte Angreifer leichte Verletzungen zu. Er konnte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Inwieweit ein Messer bei dem Konflikt eine Rolle spielte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt dauern an.

