Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Neuried - Täterermittlung nach Rezeptfälschung

Offenburg (ots)

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin einer Apotheke in der Ortenberger Straße fiel am Montagnachmittag ein Mann auf, der Tage zuvor mit gefälschten Rezepten Medikamente in ihrer Apotheke erlangte. Die Angestellte konnte den vermeintlichen Kunden so lange in den Verkaufsräumen beschäftigen, bis eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg eintraf. Der 29-jährige deutsche Staatsbürger wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wurde beim zuständigen Bereitschaftsrichter ein Durchsuchungsbeschluss für den in der Nähe geparkten Pkw und für die Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt. Im Fahrzeug konnte unter anderem ein Rucksack mit weiteren gefälschten Rezepten und andere Beweismittel aufgefunden werden. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen. Die ermittelnden Polizeibeamten des Polizeipostens Neuried gehen nach jetzigem Erkenntnisstand davon aus, dass der Tatverdächtige auch für zurückliegende Urkundenfälschungen (Rezeptfälschung) unter anderem in den Apotheken in Hohberg, Friesenheim und Neuried als Täter in Frage kommt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell