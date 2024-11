POL-OG: Offenburg - Grundlos getreten, gibt es Zeugen?

Gaggenau (ots) - Am Dienstagmorgen sorgte ein Verkehrsunfall in Gaggenau für leichte Blessuren eines Beteiligten sowie einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 70-jähriger VW-Fahrer beim Anfahren vom Fahrbahnrand in der Straße "Am Bahnhofplatz" den vorfahrtberechtigten Mercedes übersehen haben. Der Mercedes-Fahrer begab sich selbstständig zur Behandlung in ein nahegelegenes ...

mehr