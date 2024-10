Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unachtsam auf die Straße gelaufen und verletzt (07.10.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Kreuzstraße ist am Montag, gegen 17:30 Uhr eine Fußgängerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 62-Jähriger fuhr in einem Ford die Kreuzstraße entlang, als ihm eine unaufmerksame 14-Jährige seitlich ins Auto lief. Sie war Zeugenangaben nach ohne zu Schauen auf die Straße gelaufen. Sie verletzte sich durch den Unfall glücklicherweise nur leicht. Die Beschädigungen am Auto beschränken sich auf einen Seitenspiegel.

