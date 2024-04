Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen-Oftersheim

Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Fahrzeuges - PM 2

Schwetzingen-Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der B 291 bei Schwetzingen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befuhr ein 23-jähriger mit einem Mercedes-Benz die Bundesstraße 291. Vor ihm fuhr sein 68-jähriger Vater und bemerkte auf Höhe der Alla-Hopp-Anlage im Rückspiegel, dass das Fahrzeug seines Sohnes im Bereich des Motors zu brennen begann. Der Fahrer des brennenden Fahrzeugs konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Ursache für die Brandentstehung ist noch völlig unklar. Die Bundestraße war insgesamt etwa eine Stunde gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR. Der Schaden welcher am Straßenbelag entstand, kann noch nicht beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim war mit 20 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

