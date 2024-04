Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizeiliche Einsatzbilanz der Drittligapartie SVW gegen Rot-Weiß Essen

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag wurde die Drittligapartie SV Waldhof gegen Rot-Weiß Essen gegen 13:40 Uhr angestoßen. Das Spiel startete etwa zehn Minuten später als geplant, da sich Anhänger des SV Waldhofs aufgrund der dortigen Polizeipräsenz weigerten, das Stadion zu betreten. Die Polizeipräsenz war dort zur Verhinderung von Stürmungen der Einlasskontrollen, wie in der Saison schon öfters vorgekommen, notwendig und wurde auch bei den Gästefans durchgeführt. In der Folge gelang es vielen Fans nicht, wegen der dadurch entstandenen Blockade eines Eingangs rechtzeitig das Stadion zu betreten. Durch entsprechende Umleitungen an den Stadionzugängen waren zu Spielbeginn aber alle Fans an ihrem Platz.

Während des Spielverlaufs kam es zu keinen besonderen Zwischenfällen. Insgesamt verlief der Polizeieinsatz ohne größere Ereignisse. Neben verbalen Provokationen kam es zu fünf Straftaten (4 x Beleidigung, 1 x Diebstahl) sowie fünf Ordnungswiedrigkeiten wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Körperliche Auseinandersetzungen konnten verhindert werden und blieben somit aus.

Während der Abreise kam es zudem zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich rund um das Stadion.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell