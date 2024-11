Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Durch Mobiltelefon abgelenkt und gegen Bordstein geprallt

Gaggenau (ots)

Eine 45 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Dienstagabend auf der B462 in Höhe eines Getränkebetriebs von seiner Fahrspur abgekommen und gegen den Bordstein am linken Fahrbahnrand geprallt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der 45-Jährige kurz nach 20 Uhr auf der Fahrt in Richtung Gernsbach zunächst zu weit nach rechts geriet und nach einer anschließenden Lenkbewegung über die Gegenfahrbahn steuerte. Die Ursache des Malheurs dürfte zum einen auf die Nutzung eines Mobiltelefons und zum anderen auf vorherigen, mutmaßlichen Drogenkonsum zurückzuführen sein. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten bei dem Mercedes-Lenker deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung feststellen. Eine erhobene Blutprobe wird Aufschluss über die Art und Menge der Rauschgifteinwirkung bringen. Verletzt wurde bei der abendlichen Ausfahrt niemand. Der Sachschaden dürfte sich mit wenigen Hundert Euro in Grenzen halten.

