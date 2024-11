Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - E-Scooter-Fahrer und Radfahrer kollidieren

Offenburg (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Sturz mit seinem Scooter leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit seinem Gefährt kurz vor 16 Uhr auf dem linksseitigen Radweg auf der Okenstraße in Richtung Freiburger Platz unterwegs, als er an der Kreuzung Okenstraße/Saarlandstraße mit einem Fahrradfahrer kollidierte. Dieser überquerte gerade die grün zeigende Fußgängerampel. Der 33-Jährige kam zu Fall und stürzte hierbei auf die Fahrzeugseite eines an der Ampel wartenden Audis. Der Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 120 Euro. /em

