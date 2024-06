Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 47-jähriger Autofahrer mit Drogen, aber ohne Führerschein unterwegs; Zwölfjähriger bei Kollision mit Auto verletzt; Unverschlossene Autos geöffnet: Geldbörse weg und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwölfjähriger bei Kollision mit Auto verletzt - Ronneburg

(lei) Schwer verletzt ist ein Zwölfjähriger am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gekommen, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war. Der Junge, so die ersten Erkenntnisse, war gegen 16.15 Uhr mit einem Tretroller von der Feldstraße kommend auf die Kreuzung zur Langstraße zugefahren, als er dort mit einem von links kommendem Polo einer 53-jährigen Frau kollidierte. Das Kind stürzte und erlitt unter anderem eine Platzwunde am Kinn. Zudem entstand leichter Sachschaden an dem VW. Wer den Unfall gesehen hat, soll sich bei der Polizeistation Hanau II als Zeuge oder Zeugin melden (06181 9010-0).

2. Wer hat den schwarzen VW zerkratzt? -Bruchköbel/Roßdorf

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro verursachten bis dato unbekannte Täter, als diese am Dienstag, zwischen 15 und 19.30 Uhr, einen SUV beschädigten. Der Wagen parkte auf einem Hof in der Kilianstädter Straße (20er Hausnummern). Ersten Erkenntnissen nach haben die Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite zerkratzt und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

3. Fenster von Jugendeinrichtung eingeworfen - Maintal/Dörnigheim

(cb) Die ermittelnden Beamten der Polizeistation in Maintal suchen Zeugen, welche Hinweise zu einer Sachbeschädigung, welche sich zwischen Montagabend und Dienstagvormittag, in der Ascher Straße (60er Hausnummern) ereignet hat, geben können. Bislang unbekannte Täter hatten offensichtlich mit einem Stein ein Fenster der Kinder- und Jugendeinrichtung eingeworfen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit etwa 400 Euro beziffert. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 4302-0 an die Polizei.

4. Diebe entwenden Zaun des Rückhaltebeckens - Gemarkung Bad Soden-Salmünster/nahe Autobahn 66

(jm) Diebe waren zwischen Donnerstag und Montag im Bereich des Kinzigstausees nahe der Autobahn 66 unterwegs und hatten es offenbar auf Zaunelemente abgesehen. Die Täter schraubten 19 Doppelstabgittermatten von der Umzäunung des Rückhaltebeckens ab und verschwanden danach mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Für den Abtransport benutzten die Langfinger vermutlich ein Fahrzeug. Ein Streckenwart hatte gegen 8.30 Uhr das Fehlen der Zaunelement festgestellt und anschließend der Straßenmeisterei gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

5. 47-jähriger Autofahrer mit Drogen, aber ohne Führerschein unterwegs - Schlüchtern

(cb) Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Dienstagabend in der Hanauer Straße stoppten die Beamten einen grauen Audi und kontrollierten dessen 47-jährigen Fahrer. In seinem Fahrzeug konnten die eingesetzten Kräfte zwei Druckverschlussbeutel mit ungefähr 100 Gramm Marihuana sowie etwa 50 Gramm Amphetamine auffinden. Einen Führerschein konnte der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis allerdings nicht vorweisen. Da der Verdacht bestand, dass er zudem unter Drogeneinfluss stand, wurde er zwecks Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Konsumcannabisgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

6. Unverschlossene Autos geöffnet: Geldbörse weg / Polizei mahnt Autos zu verschließen - Sinntal

(lei) Das Auto nicht verschlossen und schon ist's passiert: Wertsachen weg und anschließend lange Gesichter. Das musste auch eine Frau in Weichersbach neulich feststellen, aus deren Wagen in der Nacht zu Dienstag eine Geldbörse gestohlen wurde. Ein Unbekannter hatte den nicht verriegelten Mercedes der Frau im Goldammerweg in der Zeit zwischen Montag, 21.30 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr, geöffnet und das Portemonnaie stibitzt. Ein weiterer Fall, bei dem womöglich der gleiche Kriminelle am Werk war, ereignete sich am Dienstag gegen 0.30 Uhr in der Fasanenstraße. Dort hatte sich ein Langfinger ebenfalls im unverschlossenen Innenraum eines VW und danach in Teilen eines angrenzenden Gebäudes umgeschaut, war dann jedoch ohne Beute wieder von dannen gezogen. Eine nähere Täterbeschreibung zu dieser Tat liegt aktuell noch nicht vor. Die Kripo prüft nun einen möglichen Zusammenhang beider Taten und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei den Ermittlern in Gelnhausen zu melden. Das dortige Fachkommissariats 22, die für Delikte rund um Kraftfahrzeuge zuständig ist, hat öfters Fäll wie diese auf dem Tisch, die auf das Konto von sogenannten "Klapperern" gehen. Dies sind Personen, die an geparkten Fahrzeugen die Türgriffe betätigen, um zu überprüfen, ob diese unverschlossen sind. Offene Fahrzeuge werden durchsucht und die Wertgegenstände in Windeseile daraus gestohlen. Die Beamtinnen und Beamten bitten daher wiederholt darum, abgestellte Fahrzeuge zu verschließen und grundsätzlich keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Offenbach 19.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

