Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Nach Durchsuchung in Haft

Offenburg (ots)

Hinweise einer Zeugin brachten Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg in den vergangenen Wochen auf die Spur eines 36 Jahre alten Mannes aus Altenheim, der im Verdacht steht, regen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Aufgrund der dadurch erlangten Erkenntnislage und weiterer Recherchen gelang es in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Offenburg, beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mittdreißigers zu erwirken, welcher am Dienstag vollzogen wurde. Im Rahmen der Durchsuchung konnten neben diversem Beweismaterial auch rund ein halbes Kilo Amphetamine sowie rund 250 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Letzterer erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des unerlaubten Besitzes von Cannabis. Der 36-Jährige wurde daraufhin in einer Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ya

