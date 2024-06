Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Fast 100 gefälschte Band-Shirts sichergestellt/ Zoll vernichtet T-Shirts der Bands Iron-Maiden, AC/DC und Rammstein

Dass die asiatischen Fälscherwerkstätten immer ganz nah am aktuellen Geschehen orientieren, merkt auch der Hamburger Zoll. "Am 20.06.2024 wurden 98 nachgemachte T-Shirts der Bands "Iron Maiden", "AC/DC" und "Rammstein" unter zollamtlicher Überwachung vernichtet. Alle Heavy Metal-Bands sind zurzeit auf Tournee, so dass die Nachfrage nach den Shirts aktuell sehr groß ist." so die Pressesprecherin Kristina Severon.

Die Hamburger Zollbeamtinnen und-beamten entdeckten die Fälschungen bereits am 18.04.2024 in einem aus China stammenden Container und informierten die entsprechenden Rechteinhaber über den Fund. Diese bestätigten, dass es sich um Plagiate handelt und beantragten die Vernichtung der T-Shirts. Die Einführer der Waren muss nun die Kosten für die Vernichtung tragen und mit weiteren rechtlichen Schritten gegen ihn rechnen.

Für die Herstellung gefälschter Waren werden illegal fremde Produktionsergebnisse genutzt, ohne die dafür anfallenden Kosten und unternehmerischen Risiken zu tragen. Dies gefährdet Arbeitsplätze und verursacht einen hohen wirtschaftlichen Schaden. Die Einfuhrkontrollen des Zolls sind ein wesentlicher Baustein im Kampf gegen diese Form der internationalen Wirtschaftskriminalität. Mehr Informationen stehen z.B. unter www.zoll.de > Verbote und Beschränkungen

