Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lastwagen mit Leergut umgekippt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Tunnelstraße (Bundesstraße 295) ist am Freitag (10.11.2023) ein Lastwagen in einer Kurve umgekippt. Der 34 Jahre alte Fahrer war gegen 14.30 Uhr in Richtung Pragsattel unterwegs, als mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve der Auflieger zur Seite kippte. Der Lastwagen war mit Leergut beladen, welches auf die Straße und den angrenzenden Gehweg fiel. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Infolge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen sperrten Polizeibeamte die Bundesstraße 295 ab der Stuttgarter Straße, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell