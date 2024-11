POL-HI: Lkw streift geparkten Pkw

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - BAD SALZDETFURTH - (jpm) Die Polizei war am heutigen Vormittag (25.11.2024) an Schulen im Spandauer Weg in Hildesheim und in der Straße Am Mühlenbusch in Bad Salzdetfurth im Einsatz. Grund waren Drohanrufe, die die Schulen gegen 09:45 (Bad Salzdetfurth) bzw. gegen 09:50 Uhr (Hildesheim) erreichten. Nach vorliegenden Informationen soll es zuvor bundesweit zu Drohungen gegen Schulen ...

mehr