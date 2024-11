Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bilanz der zweiten Verkehrssicherheitswoche des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth - (schö)Im Zeitraum vom Montag, den 18. November 2024 bis zum Sonntag, dem 24. November 2024 führte das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth die zweite Verkehrssicherheitswoche für das Jahr 2024 durch. Dabei fanden stationäre, sowie mobile Verkehrskontrollen in den Städten Bad Salzdetfurth und Bockenem, sowie in den Gemeinden Söhlde, Schellerten, Holle und Lamspringe statt. Das PK Bad Salzdetfurth wurde dabei tatkräftig durch das PK Sarstedt, die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim, der Zentralen Polizeidirektion Hannover und dem Landkreis Hildesheim unterstützt. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag dabei auf Fahrtüchtigkeit, Vorfahrt, Ablenkung und Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Durch die Verkehrskontrollen konnte insgesamt eine dreistellige Anzahl an PKW und Fahrrädern kontrolliert werden. Des Weiteren wurden insgesamt 437 Geschwindigkeitsüberschreitungen, darunter 257 Verstöße in einer 30-Zone in Dinklar und 83 Verstöße in einer 30-Zone in Wendhausen festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 75 km/h. Der Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin muss hier mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkten im Fahrerlaubnisregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Weiterhin konnte eine Person festgestellt werden, welche aufgrund körperlicher Mängel in die polizeiliche Erscheinung getreten ist, der Landkreis wurde in Kenntnis gesetzt.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Ortschaft Heinde versuchte ein Verkehrsteilnehmer, welcher Ausfallerscheinungen aufwies, fußläufig zu flüchten. Währenddessen setzte mutmaßlich der Beifahrer den PKW in Betrieb und entzog sich der Verkehrskontrolle. Nach einer Verfolgungsfahrt, welche aufgrund der Gefahrenlage vorübergehend abgebrochen wurde, konnte auch der Beifahrer an der Halteranschrift angetroffen werden. Während den ersten Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet, wurden gegen den zweiten Fahrzeugführer Strafverfahren u.a. wegen einem illegalen Kraftfahrzeugrennen und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Führerscheine von beiden Männern wurden beschlagnahmt.

Bei den weiteren 36 festgestellten Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um Gurt-/ Vorfahrts-, sowie Handyverstöße. Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Unter der Mithilfe eines Verkehrssicherheitsberaters der PI Hildesheim wurde aufgrund von Bürgerbeschwerden eine Geschwindigkeitsverkehrstafel in 31185 Nettlingen (Helmersen) installiert. Aufgrund von weiteren Beschwerden wurde ein neongelbes Fahrrad mit einem Banner zur Bitte für ein rücksichtvolles Miteinander, sowie ein Banner mit dem Hinweis auf die Gefahren einer Handynutzung an der Grundschule in 31162 Groß Düngen angebracht.

