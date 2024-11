Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einsätze an Schulen in Hildesheim und Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - BAD SALZDETFURTH - (jpm) Die Polizei war am heutigen Vormittag (25.11.2024) an Schulen im Spandauer Weg in Hildesheim und in der Straße Am Mühlenbusch in Bad Salzdetfurth im Einsatz.

Grund waren Drohanrufe, die die Schulen gegen 09:45 (Bad Salzdetfurth) bzw. gegen 09:50 Uhr (Hildesheim) erreichten.

Nach vorliegenden Informationen soll es zuvor bundesweit zu Drohungen gegen Schulen gekommen sein.

Beide Schulgebäude wurden vorübergehend geräumt.

Nach einer umgehenden, intensiven Prüfung und Bewertung seitens der Polizei, war nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen auszugehen. Eine akute Gefährdung bestand nicht, so dass die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler in die Schulgebäude zurückkehren konnten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter den Rufnummern 05121/939-115 durch die Polizei Hildesheim oder 05063/901-0 durch die Polizei Bad Salzdetfurth entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell