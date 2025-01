Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 34-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Auf der Straße Am Beekerkamp in Uedding ist es am Mittwoch, 29. Januar, um 15.49 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Eine 34-jährige E-Scooterfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Frau, seien sie und ihr Freund auf der Straße Am Beekerkamp mit ihren E-Scootern unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit fuhr dort ein Mann mit einem blauen Transporter in Richtung Neusser Straße. Der Autofahrer soll plötzlich beschleunigt haben und unmittelbar auf die beiden E-Scooterfahrer zugefahren sein. Nur aufgrund eines Ausweichmanövers und dem zusätzlichen Abspringen von den E-Scootern sei es dem Paar möglich gewesen, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das Abspringen stürzte die Frau so, dass sie sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Autofahrer kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank, trug einen kurzen, hellen Bart sowie eine schwarze Mütze. Es soll außerdem ein Beifahrer im Auto gesessen haben, der aber nicht näher beschrieben werden kann.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des blauen Transporters geben können oder den Unfall beobachtet haben, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell