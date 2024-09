Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped-Diebstahl - Täter gestellt.

Altenburger Land (ots)

Mockern: Am 07.09.2024 wurde in der Zwickauer Straße gegen 18:55 Uhr eine rote Simson Schwalbe aus einem Schuppen entwendet. Der Diebstahl wurde unmittelbar durch einen Nachbarn bemerkt, der Täter konnte jedoch zunächst mit dem Moped flüchten. Im Rahmen eines weiteren Einsatzes wurde gegen 19:40 Uhr wurde der Polizei eine bereits polizeilich hinreichend bekannte Person, welche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist mit einem entsprechenden Fahrzeug in Meuselwitz gemeldet. Beamte der PI Altenburger Land konnten schließlich den 23-jährigen Täter im Besitz der zuvor entwendeten Schwalbe antreffen und in Gewahrsam nehmen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die entwendete Simson konnte in der Folge dem Geschädigten zurückgegeben werden. Entsprechende Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell