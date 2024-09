Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Altenburger Land (ots)

Prößdorf / L1361: Am 07.09.2024 ereignete sich gegen 13:50 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall auf der L1361 bei Prößdorf zwischen dem Abzweig zur K217 und der Landesgrenze zu Sachsen bei Maltis, bei dem es zu einer Kollision zwischen einem Motorrad- und einem Radfahrer kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 40-jähriger Leipziger die Absicht mit seinem Fahrrad auf der Landstraße aus Richtung Sachsen kommend, in Höhe von Prößdorf offenbar zu wenden und fuhr von der rechten auf die linke Straßenseite. Hier kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Meuselwitz kommenden 35-jährigen Leipziger, der mit seinem Motorrad Suzuki in Richtung Sachsen unterwegs war. Beide Beteiligte wurden bei der Kollision schwer verletzt und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser verbracht. Das Fahrrad wurde bei der Kollision schwer beschädigt und das Motorrad geriet auf der Straße liegend in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, allerdings wurde die Straße durch den Brand beschädigt. Durch den Unfall musste die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden und bleibt in der Folge des Brands auch vorerst halbseitig gesperrt.

