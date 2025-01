Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebstahl in Rheydter Parkhaus - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 29. Januar, ist es in einem Parkhaus am Wilhelm-Schiffer-Ring zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 68-jährigen Rheydterin gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verwickelte eine etwa 20-30 Jahre alte Tatverdächtige die Frau gegen 12 Uhr in ein Gespräch, als diese ihr Parkticket am Automaten bezahlte. Nachdem sie sich zwischenzeitlich zu ihrem Auto begeben hatte, konnte die Rheydterin ihr Parkticket dann nicht mehr auffinden. Die Tatverdächtige, welche der Frau zum Auto gefolgt war, bot ihr an, sie bei der Suche des Parktickets zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Dame bereits ihre Handtasche im Auto abgelegt. Nachdem die Tatverdächtige sich nach vermeintlich kurzer Suche wieder von dem Auto entfernt hatte und das Parkhaus verließ, fiel der Dame auf, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet wurde.

Nach Einschätzung der Polizei nutzte die Tatverdächtige die Situation am Parkautomaten vermutlich, um das Parkticket zu stehlen. Durch die dadurch herbeigeführte missliche Lage der Dame gelang es ihr anschließend, zusätzlich das Portemonnaie aus dem Auto zu entwenden.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 20-30 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß. Ihr Erscheinungsbild ordnete die Geschädigte als südländisch ein. Die Täterin war zudem schlank und hatte schulterlange, schwarz gelockte Haare. Zur Tatzeit trug sie einen weißen Steppmantel und Stiefel.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

Die Polizei warnt: Taschendiebe nutzen verschiedene Tricks, um ihre Opfer abzulenken. Seien sie deshalb misstrauisch und aufmerksam, wenn fremde Personen versuchen, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Gewähren sie fremden Leuten niemals Zugang zu ihrem Auto.

Weitere Informationen zu den Maschen der Diebe finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell