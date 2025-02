Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto gerammt und Leitplanke beschädigt; Einbruch in Einfamilienhaus und Prügelei am Bahnhof

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Auto gerammt und Leitplanke beschädigt - Bruchköbel

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 45 kurz vor der Abfahrt Bruchköbel in Fahrtrichtung Roßdorf ereignete. Ersten Erkenntnissen nach befand sich auf der rechten der beiden Fahrspuren ein Pannenfahrzeug, diesem wollte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ausweichen; er kam dabei vermutlich zu weit nach links ab und rammte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dieser Wagen streifte in Folge des Zusammenstoßes die Leitplanke und beschädigte diese, wodurch ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Da den Ermittlern keinerlei Hinweise auf die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge vorliegen, bitten die Beamten unter der Rufnummer 06181 9010-0 um Zeugenhinweise.

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Rodenbach

(lei) Diebe nutzten am Dienstag die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Einfamilienhaus in der Steinheimer Straße einzubrechen. Das Wohnhaus mit einstelliger Hausnummer wurde gegen 11.30 Uhr verlassen und als man gegen 20.50 Uhr nach Hause zurückkehrte, sah man eine aufgebrochene Terrassentür. Durch diese waren die Unbekannten in das Gebäude eingedrungen, wo sie Bargeld, Schmuck, Uhren, eine Sporttasche sowie einen Laptop mitnahmen. Der Sach- und Beuteschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Kripo in Hanau (06181 100-123).

3. Prügelei am Bahnhof - Bad Soden-Salmünster

(cb) Die Polizei in Bad Orb ermittelt derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 38-jährigen Mann aus Bad Soden-Salmünster. Dieser soll am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, einen 35 Jahre alten Mann auf dem Parkplatz im Bereich der Bahnhofstraße mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Des Weiteren soll der Ältere auf den Jüngeren, als dieser bereits am Boden lag, mehrmals getreten und dadurch verletzt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter der 06052 9148-0 zu melden.

