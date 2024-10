Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Eine 68-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13:00 Uhr die Würzburger Straße in Suhl und wollte an der Kreuzung im Bereich der Tankstelle nach links in Richtung Viadukt abbiegen. Sie musste aufgrund eines querenden Fußgängers an der Fußgängerampel verkehrsbedingt halten. Den Angaben der Frau nach bog ein bislang unbekannter Autofahrer von der Straße "Am Bahnhof" nach rechts ebenfalls in Richtung Viadukt ab und touchierte den Pkw der Frau. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0267887/2024.

