Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gerangel vor dem Supermarkt

Hildburghausen (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann lief Dienstagabend aus einem Lebensmittelmarkt in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen und wurde unvermittelt von einem 30-Jährigen angesprochen. Nach einem kurzen Wortgefecht folgte ein Gerangel, bei dem beide Männer stürzten. Dabei zerbrach eine Flasche, an dessen Scherben sich der ältere der beiden leicht verletzte. Der 22-Jährige verletzte sich durch den Sturz und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

