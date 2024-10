LPI-SHL: Motorrad übersehen

Fambach (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände "An der B19" in Fambach. Sie entwendeten 100 Meter Kupferkabel und beschädigten das Kabel für die Beleuchtung am Verwaltungsgebäude. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 350 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen- und Fahrzeugbewegungen geben können, werden gebeten, sich unter der ...

